30 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал интервью международной газете Financial Times, где публично заявил, что мировая общественность не должна оценивать грядущее контрнаступление украинской армии как переломный и решающий момент в её конфликте с Россией.

По мнению Кулебы, администрация Киева должна приложить максимум усилий для того, чтобы лидеры стран коллективного Запада и жители Украины не думали о следующей контрнаступательной операции как о последней атаке ВСУ, которая сможет положить конец боевым действиям в стране.

Также Дмитрий Кулеба признал, что украинское контрнаступление может не достичь тех результатов, которые прогнозируют в Генштабе Украины, из-за чего подразделения национальной армии могут оказаться деморализованными. Аналогичное мнение накануне высказал Владимир Зеленский.

При этом Зеленский уверен в том, что проигрыш украинских войск на Артемовском направлении навредит всей военной кампании Киева, поскольку западное сообщество начнёт оказывать давление на правительство Украины, склоняя его к достижению компромисса с Россией и заключению мирного соглашения.

Владимир Зеленский верит, что поражение ВСУ на Артемовском направлении также спровоцирует пессимистическое настроение в рядах национальной армии и среди местного населения.