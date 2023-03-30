Хлебопекарные дрожжи - отличное средство для подкормки и борьбы с заболеваниями растений и вредными насекомыми

Дрожжи следует использовать при выращивании рассады, делая ее более крепкой, после ее посадки для того, чтобы она прижилась и дала в рост.

Также средство используется для укоренения корней растения, для укрепления иммунитета растений, в том числе комнатных, стимулирования их роста.

Дрожжи способны использовать калий и кальций, находящиеся в грунте, восполнять их недостаток. По этой причине на бедной земле средство использовать малоэффективно, так как она лишь усиливает эффект полезных веществ.

В качестве подкормки, средства от грибковых заболеваний применяют как дрожжи в сухом виде, так и живые.