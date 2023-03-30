ЕС ставит перед собой более высокие цели в отношении возобновляемых источников энергии

Согласно сообщениям государств ЕС и Европейского парламента, добровольная цель — достичь 45 процентов, что должно помочь ЕС в достижении его климатических целей.

Ранее переговорщики институтов договорились о соответствующем компромиссе, который также отводит определенную роль атомной энергетике. Федеральный министр экономики Роберт Хабек (Зеленые) заявил: «Сегодняшние решения — огромный успех для Европейского Союза..

В настоящее время заданная доля возобновляемых источников энергии к 2030 году составляет всего 32 процента.

По данным Федерального агентства по окружающей среде, доля возобновляемых источников энергии в Германии в прошлом году составила 20,4 процента.