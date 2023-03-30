Полив огурцов для получения богатого урожая

Защитить огурцы от вредителей и способствовать повышению иммунитета может подкормка из крапивы, богатая витамином К (отвечает за фотосинтез), макроэлементами и фитонцидами, калием, кальцием и магнием.

Такая "еда" при поливе способствует снижению развития фитофтороза, мучнистой росы, убивает тлю.

Крапиву следует скосить и уложить в бочку, залив водой из расчета 2:3, дав настояться 5-6 дней. Не забываем перемешивать раз в день.

Готовый раствор - тот, на котором не будет пены. Также в бочку следует добавить пару капель валерианы.