Дерзкий план Китая «Шелковый путь» берет реванш

Реакция Пекина может усугубить проблемы и спровоцировать глобальный кризис суверенных долгов.

Работа профессора Гарварда и ее коллеги Кеннета Рогоффа оказала большое влияние на общественные дебаты о кризисе евро. Если она сейчас предупредит о дисбалансе в финансовой системе, то обязательно привлечет к себе внимание.

Однако на этот раз речь идет не о зоне евро, а о Китае. Рейнхарт вместе с другими исследователями обнаружил, что 60 процентов китайских иностранных кредитов сейчас находятся под угрозой дефолта.

Это имеет далеко идущие и глобальные последствия.