SHAMAN подписал гитары российским бойцам

Шесть гитар с личным автографом певца SHAMAN (Ярослава Дронова) отправлены на линию фронта - в Луганскую народную республику, сообщает Пятый канал.

Встреча звезды с членами Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» состоялась в Крокус Сити Холл в ходе юбилейного концерта исполнителя.

Просили автографы у артистов, чтобы было приятно, что их поддерживают, и с ними страна, — обратился к SHAMAN глава первичного отделения «Пограничники» Вадим Шкурин.

Ведущая спецпроекта Пятого канала Светлана Шевченко уточнила, какие именно песни исполняют бойцы. Вадим ответил, что самые популярные хиты - «Я русский» и «Встанем».

Спустя несколько дней музыкальные инструменты уже были переданы военнослужащим. Как отмечают в «Боевом братстве», на фронте важно, чтобы на отдыхе бойцы могли проводить время вместе, петь любимые песни и чувствовать тепло Родины и любимого дома.

Мне бы хотелось, я думаю, что так и будет, чтобы на всех этих инструментах играли только самые лучшие, добрые песни, которые помогали бы нашим ребятам, поднимали их дух.

Конечно, я надеюсь и мечтаю, что на одной из этих гитар зазвучат и мои песни, — пожелал SHAMAN военнослужащим, которые участвуют в зоне СВО по защите Донбасса.