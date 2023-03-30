Проблемы при выращивании огурцов и как их решить

Обычным делом является ситуация, когда огурцы вырастают ровными и красивыми, а кожура горчит. Практически каждый знает, что растениям не хватало влаги во время роста. Регулярный полив избавит от подобных неприятностей.

Бывает и такое, что овощи приобретают уродливые формы. В том случае, если огурец "скрючивается" - это значит, что вода для полива использовалась слишком низкой температуры. Теплая вода - решение проблемы.

Кусты выросли, а завязей нет - задача посерьезней. Самой распространенной причиной подобного положения вещей является, если в теплице высажен сорт, которому необходимо опыление пчелами.

Есть еще такая напасть, как увядание огурцов. Скорее всего корень растения поврежден грызунами или произошло прикорневое загнивание.

Пожелтение листьев на овощах - заражение ложной мучнистой росой. С этой бедой бороться сложно, но возможно. За 20 дней до сбора урожая следует опрыскать листья "Акробатом" или "Ридомилом Голд".