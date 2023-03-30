Фанатка Гуфа предъявила рэперу иск на 500 тысяч российских рублей

500 тысяч рублей требует поклонница от любимого певца Гуфа (Алексея Долматова) за нанесенный ей материальный и моральный ущерб, сообщает Мослента.

Она специально прилетела с Бали в Москву, чтобы попасть на концерт исполнителя. Россиянка настаивает на возмещении убытков, которые понесла из-за отмены мероприятия.

Билет на концерт женщина купила еще в прошлом году. После сообщений рэпера в соцсетях об отмене выступления фанатка улетела на отдых. Будучи в отпуске, она увидела новые данные: Гуф на своей странице в блоге написал, что концерт все же состоится.

Россиянка рванула в Москву, но уже по прилету узнала, что Гуф направлен на лечение. Тогда она решила подать иск в суд.

Как уточняет издание, запланированное на 25 марта выступление рэпера в Москве перенесено на 19 мая 2023 года в связи с проблемами со здоровьем у артиста.