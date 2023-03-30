Украина назвала предстоящее председательство России в Совете Безопасности ООН «плохой шуткой»

Председательство России в Совете Безопасности ООН, которое начинается 1 апреля, — это «плохая шутка», написал в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Россия нелегитимно получила место в совете, ведет «колониальную войну», а ее лидер является «военным преступником», в отношении которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест за похищение украинских детей, продолжил Кулеба.

Ранее сообщалось, что Армения еще больше дистанцируется от России. Депутат от правящей партии предостерег президента Путина от визита.

Страна должна будет подчиниться решениям Международного уголовного суда и арестовать его во время визита.