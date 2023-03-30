Черви и насекомые, приносящие пользу почве, вредят грунту для рассады

Дождевые черви для почвы - желанные гости, чего не скажешь о грунте для рассады. Они будут доставлять беспокойство корням неокрепших растений.

Во избежания попадания червей в грунт, следует его просеять.

Проволочник - более серьезная проблема. Не стоит брать землю для посадки в лесу, так как если он заведется, то уничтожит весь посев по мере роста культуры.

При создании грунта часто используется компостная куча, где обитают сороконожки в огромных количествах. Насекомое помогает убить многих вредителей в почве, но в грунте для рассады ее лучше не разводить.

Земляной комарик, являясь достаточно безвредным насекомым, также способен беспокоить рассаду. Гранулы Мухоеда быстро решат этот вопрос.