Таиланд использует вертолеты для борьбы с горными лесными пожарами

Пожар вспыхнул в среду вечером в провинции Накхон Найок, в 114 километрах (70 милях) к северо-востоку от Бангкока, но пожарные не могли непосредственно бороться с ним, потому что горы слишком крутые для безопасного подъема, особенно в темноте ночи, сказал журналистам губернатор провинции Банча Чаоварин.



Помимо направления ветра, я также должен заботиться о жизни и безопасности тех, кто проводит операцию". После изучения ситуации, поскольку дело происходит на вершине горы, нам пришлось отступить в режим ожидания и обсудить, что мы можем сделать", - сказал Банча поздно вечером в среду.



На борьбу с пожаром было направлено не менее 10 пожарных машин, а в четверг днем к ним присоединились не менее двух вертолетов, которые обследовали ситуацию и сбрасывали воду.



Первоначальные усилия по локализации пожара были сосредоточены на создании противопожарных разрывов.