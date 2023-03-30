Пожар вспыхнул в среду вечером в провинции Накхон Найок, в 114 километрах (70 милях) к северо-востоку от Бангкока, но пожарные не могли непосредственно бороться с ним, потому что горы слишком крутые для безопасного подъема, особенно в темноте ночи, сказал журналистам губернатор провинции Банча Чаоварин.
Помимо направления ветра, я также должен заботиться о жизни и безопасности тех, кто проводит операцию". После изучения ситуации, поскольку дело происходит на вершине горы, нам пришлось отступить в режим ожидания и обсудить, что мы можем сделать", - сказал Банча поздно вечером в среду.
На борьбу с пожаром было направлено не менее 10 пожарных машин, а в четверг днем к ним присоединились не менее двух вертолетов, которые обследовали ситуацию и сбрасывали воду.
Первоначальные усилия по локализации пожара были сосредоточены на создании противопожарных разрывов.
Таиланд использует вертолеты для борьбы с горными лесными пожарами
В четверг тайские власти использовали вертолеты, чтобы попытаться локализовать пожар, который за ночь охватил две горы на практически неосвоенной лесной территории в провинции к северо-востоку от столицы Бангкока.
Пожар вспыхнул в среду вечером в провинции Накхон Найок, в 114 километрах (70 милях) к северо-востоку от Бангкока, но пожарные не могли непосредственно бороться с ним, потому что горы слишком крутые для безопасного подъема, особенно в темноте ночи, сказал журналистам губернатор провинции Банча Чаоварин.
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