Хозяйственное мыло, мел, зеленка, йод - натуральные средства в борьбе с вредителями огорода

Раствор хозяйственного мыла - отличный способ избавиться от тли. В 1 литр воды нужно добавить 1 кусок тертого на мелкой терке мыла. После того как раствор размешали, его следует развести в 10-литровом ведре.

Опрыскивание 1 раз в 2 недели растений, пораженных тлей, даст требуемый эффект.

За опрыскивание раствором с добавлением йода скажет спасибо клубника, которая не будет болеть грибковыми заболеваниями. 5-10 капель на 10 литров воды и вперед!

Зеленка помогает растениям также как и человеку. Ранки растений следует обработать средством, продлив им жизнь.

Падение завязи на вишнях и сливах - признак того, что деревья посажена на кислой почве. Помочь в этом случае способен мел.

1 столовую ложку средства следует растворить в 10 литрах воды и полить этим раствором 2-3 раза с интервалом в 10-12 дней.