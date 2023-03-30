2024 Renault 5 EV откроет новую платформу для электромобилей

Разработка продолжается, и французская компания опубликовала подробности о платформе, которую она разработала совместно с родственной компанией Nissan для хэтчбека.



Названная CMF-B EV, эта архитектура является эволюцией платформы CMF-B, которая в настоящее время используется для нескольких серийных моделей, включая Clio (один из самых продаваемых автомобилей в Европе) и второе поколение Juke, продаваемое на многих зарубежных рынках.

Сдерживание затрат было одним из главных приоритетов команды разработчиков, поэтому около 70% компонентов используются совместно для двух платформ.

В свою очередь, это должно сделать платформу CMF-B EV примерно на 30% дешевле в производстве, чем архитектура, которая в настоящее время лежит в основе электрического хэтчбека Zoe.