Президент Южного Судана назначает собственного министра обороны, нарушая мирное соглашение

В этом месяце Киир уволил министра обороны Анджелину Тени, которая также является женой первого вице-президента Мачара, вместе с министром внутренних дел, что вновь вызвало давние разногласия по поводу того, как два ветерана войны делят власть.



Киир и силы Мачара подписали мирное соглашение в 2018 году, которое положило конец пятилетней гражданской войне, унесшей жизни 400 000 человек и вызвавшей крупнейший кризис беженцев в Африке со времен геноцида в Руанде в 1994 году.



Выполнение соглашения шло медленно, и в ходе боевых действий продолжало гибнуть и перемещаться большое количество мирных жителей.



Согласно указу, зачитанному по государственному телевидению поздно вечером в среду, Киир заменил Тени на Чол Тон Балока, лояльного генерала и бывшего губернатора штата Верхний Нил.



"Назначение Чол Тхона министром обороны является односторонним и новым вопиющим нарушением мирного соглашения", - заявил Пуок Бот Балуанг, пресс-секретарь Мачара, призвав восстановить Тени в должности.



Встреча в этом месяце, направленная на урегулирование раскола между Кииром и Мачаром, закончилась тупиком.