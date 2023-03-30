В результате пожара на филиппинском пароме погиб 31 человек, по меньшей мере 7 пропали без вести

Многие из более чем 200 человек, переживших пожар, спрыгнули с парома MV Lady Mary Joy 3 и были спасены из темного моря береговой охраной, военно-морским флотом, соседним паромом и местными рыбаками, сказал губернатор южной островной провинции Басилан Джим Хатаман. По его словам, в четверг спасатели все еще искали по меньшей мере семь человек, пропавших без вести.



Хатаман сказал, что сгоревший паром был отбуксирован к береговой линии Басилана, где в бюджетной секции пассажирского салона были обнаружены тела 18 из 31 жертвы.



"Эти жертвы погибли на борту из-за пожара", - сказал Хатаман по телефону. Он сказал, что на пароме могли находиться еще люди, которые не были указаны в списке погибших.



Однако капитан парома сказал представителям береговой охраны, что он пытался посадить горящий паром на мель на ближайшем берегу, чтобы дать возможность выжить или спастись большему количеству людей, сказал командир региональной береговой охраны Режард Марфе. По его словам, пожар продолжался около восьми часов.