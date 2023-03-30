Южноафриканский рэпер Коста Тич умер в эти выходные

Музыканту, настоящее имя которого Константинос Цобаноглу, было 28 лет.

На кадрах, распространившихся в социальных сетях, видно, как Цобаноглу падает на сцене, после чего его поднимает кто-то рядом с ним. Затем Цобаноглу встает на несколько секунд, после чего, очевидно, падает.

"С глубокой болью мы вынуждены констатировать его кончину в это время", - говорится в сообщении семьи Цобаноглу на его странице в Instagram. "Мы благодарны спасателям и всем тем, кто присутствовал в последние часы его жизни".

В заявлении не была названа причина смерти. Фестиваль, на котором он выступал, Ultra South Africa, заявил, что "опустошен" смертью молодого рэпера.

"Коста был ярким представителем амапиано сцены Южной Африки - талантливым рэпером, танцором, певцом, автором песен, сотрудником и другом фестиваля", - говорится в заявлении.

Цобаноглу стал сенсацией в Южной Африке и одной из самых больших звезд амапиано, стиля музыки, характеризующегося глубоким хаусом, басами с барабанами и душевными мелодиями фортепиано.