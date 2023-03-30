Томас Андерс: «Мне не нравится, когда меня фотографируют»

«Вы на меня не смотрите, но я не люблю, когда меня фотографируют», — сказал бывший певец в подкасте молодежного журнала «Pop Rocky» в четверг.

Если его фотографируют в отпуске, например, то он очень капризничает.

Андерс оправдал свою неприязнь, сказав, что его фотографировали, «мне казалось, что я мертв».

«Я просто не готов к этому», — добавил он.

Вместе с Дитером Боленом Андерс когда-то продал более 120 миллионов пластинок по всему миру как Modern Talking до их окончательного распада в 2003 году.

Теперь он живет со своей семьей в Кобленце.