Кандидат в сенаторы Нигерии застрелен за несколько дней до выборов

17:28 2023-03-30

Ведется розыск убийц кандидата в сенаторы от оппозиционной Трудовой партии Нигерии, который был застрелен и сожжен в своем агитационном автомобиле в конце среды в юго-восточном штате Энугу, сообщила местная полиция в четверг.

Политик Ойибо Чукву был убит вместе с неназванным личным помощником нападавшими, которые, как подозревает полиция, были боевиками запрещенной сепаратистской группировки IPOB и ее боевого крыла ESN.

Убийство Чукву было одним из многочисленных нападений на членов других политических партий в конце среды, говорится в заявлении полиции, и добавляется, что расследование продолжается.

"Комиссар полиции штата Энугу, CP Ахмед Аммани, fdc, приказал ... разыскать подрывных преступных элементов, предположительно перебежчиков IPOB/ESN, которые ... устроили засаду и одновременно напали и убили членов Народно-демократической партии (PDP) и Лейбористской партии (LP), а также попытались напасть на колонну кандидата в губернаторы от Всепрогрессивного конгресса (APC)".