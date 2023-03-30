Кандидат в сенаторы Нигерии застрелен за несколько дней до выборов

Политик Ойибо Чукву был убит вместе с неназванным личным помощником нападавшими, которые, как подозревает полиция, были боевиками запрещенной сепаратистской группировки IPOB и ее боевого крыла ESN.

Убийство Чукву было одним из многочисленных нападений на членов других политических партий в конце среды, говорится в заявлении полиции, и добавляется, что расследование продолжается.

"Комиссар полиции штата Энугу, CP Ахмед Аммани, fdc, приказал ... разыскать подрывных преступных элементов, предположительно перебежчиков IPOB/ESN, которые ... устроили засаду и одновременно напали и убили членов Народно-демократической партии (PDP) и Лейбористской партии (LP), а также попытались напасть на колонну кандидата в губернаторы от Всепрогрессивного конгресса (APC)".