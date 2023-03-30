"Это запрещено", - ответила Ванг, а затем быстро предложила альтернативу: "Лучше всего порошок CAS79099. Вы можете попробовать".



После более чем недельного перерыва она, похоже, проявила нетерпение. "Хорошо. Порошок 79099 сейчас на складе в США... если вам нужен. Pls order asap", - написала она в текстовом сообщении.



Это взаимодействие является частью расследования CNN, в ходе которого выяснялось, уклоняются ли находящиеся под санкциями США химические компании в Китае от борьбы с незаконно производимым фентанилом, и было обнаружено, что по крайней мере одна китайская компания имеет связи с организацией, находящейся под санкциями, а продавец стремится поставлять потенциальные ингредиенты для смертельного наркотика.

Этот наркотик может быть в 50 раз сильнее героина и в 100 раз сильнее морфина, и врачи могут выписывать его фармацевтические версии для снятия сильной боли.

Однако, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, нелегально изготовленный фентанил за последнее десятилетие резко ускорил кризис опиоидных передозировок в США.