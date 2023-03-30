Ультраправый политик вернулся в Бразилиа из Флориды, где он пробыл три месяца в самоизгнании после того, как не смог переизбраться на прошлогодних президентских выборах. Болсонаро никогда официально не признавал своего поражения и подал петицию об оспаривании результатов, но она была отклонена избирательным судом страны.
Военная полиция была приведена в состояние повышенной готовности в аэропорту и его окрестностях, на главной дороге были выставлены посты, так как около 50 сторонников Болсонаро собрались, чтобы поприветствовать его. Ранее власти попросили сторонников держаться подальше от аэропорта.
Небольшая группа сторонников в зале международных прилетов аэропорта была одета в желто-зеленые футбольные майки бразильцев, некоторые были задрапированы флагами.
Один человек на мотоцикле с большим бразильским флагом был остановлен полицией на контрольно-пропускном пункте, сообщила группа CNN на месте событий, что соответствует жесткому плану безопасности, объявленному властями в среду.
Затем Болсонару направился в штаб-квартиру своей правоцентристской Либеральной партии в Бразилиа, где небольшая группа сторонников ждала его у входа, чтобы поприветствовать.
Жаир Болсонару вернулся в Бразилию впервые после беспорядков
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару в четверг вернулся в страну впервые после поражения на выборах, которое привело к тому, что тысячи его сторонников устроили беспорядки в знак протеста против результатов выборов.
Ультраправый политик вернулся в Бразилиа из Флориды, где он пробыл три месяца в самоизгнании после того, как не смог переизбраться на прошлогодних президентских выборах. Болсонаро никогда официально не признавал своего поражения и подал петицию об оспаривании результатов, но она была отклонена избирательным судом страны.
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