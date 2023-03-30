Мексика выдаст ордера на арест в связи со смертельным пожаром в центре содержания мигрантов

Власти расследуют пожар, произошедший в понедельник в центре в Сьюдад-Хуаресе, как убийство. Еще 27 человек получили ранения.



По словам министра безопасности Розы Иселы Родригес, в среду мексиканское правительство установило по меньшей мере восемь человек, которые могут быть привлечены к ответственности.



Среди них два федеральных агента, один миграционный агент штата и несколько сотрудников частной охранной компании.



Сара Ирене Эррериас Герра, глава специализированной прокуратуры по правам человека при генеральном прокуроре Мексики, сказала, что никто из государственных служащих или сотрудников частной охранной компании не пытался открыть запертую дверь и позволить мигрантам покинуть горящий объект.