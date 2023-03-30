Власти расследуют пожар, произошедший в понедельник в центре в Сьюдад-Хуаресе, как убийство. Еще 27 человек получили ранения.
По словам министра безопасности Розы Иселы Родригес, в среду мексиканское правительство установило по меньшей мере восемь человек, которые могут быть привлечены к ответственности.
Среди них два федеральных агента, один миграционный агент штата и несколько сотрудников частной охранной компании.
Сара Ирене Эррериас Герра, глава специализированной прокуратуры по правам человека при генеральном прокуроре Мексики, сказала, что никто из государственных служащих или сотрудников частной охранной компании не пытался открыть запертую дверь и позволить мигрантам покинуть горящий объект.
Мексика выдаст ордера на арест в связи со смертельным пожаром в центре содержания мигрантов
Мексика выдаст ордера на арест лиц, предположительно виновных в гибели 39 человек в результате пожара в центре содержания мигрантов, сообщили официальные лица.
Власти расследуют пожар, произошедший в понедельник в центре в Сьюдад-Хуаресе, как убийство. Еще 27 человек получили ранения.
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19:08
Тарас Медведев
Великобритания разместит мигрантов на заброшенных военных объектах
Британское правительство объявило, что два заброшенных военных объекта будут использоваться для размещения мигрантов, и планирует сделать то же самое на кораблях в рамках своего арсенала для борьбы с нелегальной иммиграцией.
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18:12
Иван Ободов
Более 50 человек захвачены в Колумбии в ходе международной операции по борьбе с наркоторговлей
Власти Колумбии захватили 52 человека, связанных с международным наркотрафиком, в ходе мега-операции, которая длилась два месяца и была поддержана США, Францией, Испанией и другими странами, объявило в среду Министерство обороны.
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