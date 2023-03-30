США выплатят $6,5 млн. недополученной заработной платы мексиканским рабочим-мигрантам

"Эта программа позволит вернуть миллионы долларов в виде заработной платы гражданам Мексики, которые участвовали в американских программах временных иностранных работников", - написал во вторник в Твиттере Кен Салазар, посол США в Мексике.



Мексиканское министерство и Бюро по международным трудовым вопросам Министерства труда США запускают Программу восстановления заработной платы работников H-2A, чтобы гарантировать, что работники смогут получить свою компенсацию, добавил Салазар.



Квалифицированные иностранные сельскохозяйственные рабочие являются основой сельского хозяйства США и часто находятся в США по сезонным визам H-2A. Неизвестно, кем были наняты эти работники, когда они не получили полную зарплату, и в какие годы они работали.