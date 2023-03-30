"Эта программа позволит вернуть миллионы долларов в виде заработной платы гражданам Мексики, которые участвовали в американских программах временных иностранных работников", - написал во вторник в Твиттере Кен Салазар, посол США в Мексике.
Мексиканское министерство и Бюро по международным трудовым вопросам Министерства труда США запускают Программу восстановления заработной платы работников H-2A, чтобы гарантировать, что работники смогут получить свою компенсацию, добавил Салазар.
Квалифицированные иностранные сельскохозяйственные рабочие являются основой сельского хозяйства США и часто находятся в США по сезонным визам H-2A. Неизвестно, кем были наняты эти работники, когда они не получили полную зарплату, и в какие годы они работали.
США выплатят $6,5 млн. недополученной заработной платы мексиканским рабочим-мигрантам
Около 13 000 мексиканских рабочих-мигрантов задолжали 6,5 миллионов долларов США в качестве невыплаченной заработной платы, говорится в твите Бюро по международным трудовым вопросам Министерства труда США.
"Эта программа позволит вернуть миллионы долларов в виде заработной платы гражданам Мексики, которые участвовали в американских программах временных иностранных работников", - написал во вторник в Твиттере Кен Салазар, посол США в Мексике.
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Иван Ободов
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