Более 100 000 человек в Мексике остаются пропавшими без вести

Министерство обороны Мексики заявило в четверг, что сотни сотрудников сил безопасности направляются в пограничный город для усиления обороны района в попытке защитить "благополучие граждан". Однако быстрая реакция властей на похищение американцев вызвала недоумение среди мексиканцев.

"В Мексике жизнь иностранцев стоит больше, чем самих мексиканцев", - написал один человек в социальных сетях во вторник.

Другой выразил надежду, что "правительство США поможет всем родственникам пропавших в Мексике, чтобы правительство #AMLO (президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора) нашло их так же быстро, как и граждан #USA", - написал он в Twitter в среду.

"Семьи исчезнувших (могут только) надеяться на столь быстрый ответ мексиканских властей на их заявления о пропаже близких", - сказала CNN Морин Мейер, вице-президент по программам Вашингтонского офиса по Латинской Америке (WOLA).

Мексиканские власти обвиняют в том, что они медленно находят жертв исчезновений. Это нежелание объясняется отсутствием возможностей на фоне большого количества случаев, сговором чиновников с преступными группировками или "тенденцией обвинять жертв... предполагая, что они должны быть связаны с какой-то незаконной деятельностью", - добавила Мейер, которая является экспертом по правам человека в Мексике.