Колумбия планирует отправить 70 «кокаиновых бегемотов» в Индию и Мексику

По данным правительства Колумбии, сейчас насчитывается от 130 до 160 бегемотов, и они распространились далеко за пределы бывшего ранчо Эскобара Hacienda Napoles, где их популяция состояла всего из одного самца и трех самок.

Первые бегемоты были частью коллекции экзотических животных, которую Эскобар собрал в 1980-х годах на своем ранчо в 250 километрах (155 миль) от Медельина.

После его смерти в 1993 году власти переселили большинство других животных, но не бегемотов, поскольку их было слишком сложно перевозить.

Но с тех пор они начали быстро размножаться, распространяясь вдоль бассейна реки Магдалена, и теперь они представляют собой экологическую проблему и беспокоят жителей близлежащих районов, говорят власти.