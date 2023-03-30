Таиланд проведет всеобщие выборы 14 мая, заявляет избирательный орган

Объявление было сделано в тот момент, когда партии активизировали предвыборную кампанию в рамках общенационального соревнования за поддержку около 52 миллионов избирателей, имеющих право голоса.



Гонка превращается в борьбу между про-военной консервативной группой, возглавляемой действующим премьер-министром Праютом Чан-о-ча, и крупнейшей оппозиционной партией Пхеу Тай, возглавляемой миллиардером Шинаватрой.



Досрочное голосование состоится 7 мая, а регистрация кандидатов, включая кандидатов от партий на пост премьер-министра, пройдет в начале апреля, сказал генеральный секретарь избирательной комиссии Саваенг Бунми на пресс-конференции.



Комиссия одобрит не менее 95% голосов в течение 60 дней после голосования, сказал он.



"Мы хотели бы, чтобы все соблюдали правила... для гладких выборов", - сказал он.



На майских выборах будут выбраны члены парламента, которые вместе с назначенным сенатом выберут премьер-министра к концу июля, согласно графику, предоставленному правительством.