Число заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 25 марта, выросло на 7 000 до 198 000 по сравнению с предыдущей неделей, сообщило в четверг Министерство труда.
Четырехнедельное скользящее среднее значение заявок, которое выравнивает некоторые колебания от недели к неделе, выросло на 2 000 до 198 250, оставаясь ниже порога в 200 000 десятую неделю подряд.
Заявки на пособие по безработице в целом отражают количество увольнений в США.
На прошлой неделе Федеральная резервная система продолжила свою многолетнюю борьбу с высокой инфляцией, повысив ключевую процентную ставку на четверть пункта, несмотря на опасения, что повышение ставок по займам может усугубить потрясения, охватившие банковскую систему.
Председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что центральный банк по-прежнему сосредоточен на борьбе с высокой инфляцией, что может потребовать дополнительного повышения ставок.
Все больше американцев подают заявки на пособие по безработице
Заявки на пособие по безработице в США выросли на прошлой неделе, но остаются на исторически низком уровне, несмотря на усилия Федеральной резервной системы по охлаждению экономики и рынка труда в борьбе с инфляцией.
Число заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 25 марта, выросло на 7 000 до 198 000 по сравнению с предыдущей неделей, сообщило в четверг Министерство труда.
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