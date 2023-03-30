Экономика США сохранила свою устойчивость, несмотря на повышение процентных ставок, и выросла на 2,6%

Однако потребительские расходы, которые обеспечивают большую часть экономического роста, были пересмотрены в сторону резкого снижения.



Правительство ранее оценивало рост экономики в 2,7% в годовом исчислении в прошлом квартале.



Рост валового внутреннего продукта - общего объема производства товаров и услуг в экономике - в октябре-декабре снизился по сравнению с темпами роста в 3,2% с июля по сентябрь. За весь 2022 год экономика США выросла на 2,1%, что значительно ниже, чем высокие темпы роста на 5,9% в 2021 году. Отчет свидетельствует о том, что в конце 2022 года экономика теряла темпы роста.



В прошлом квартале потребительские расходы выросли на 1% в годовом исчислении, что ниже предыдущей оценки правительства в 1,4%.

Это был самый слабый квартальный рост потребительских расходов с тех пор, как COVID-19 ударил по экономике весной 2020 года. Расходы на физические товары, такие как бытовая техника и мебель, которые первоначально росли по мере восстановления экономики после пандемического спада, сократились четвертый квартал подряд.