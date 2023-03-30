Китай возобновляет предупреждения в связи с остановкой Цай Тайваня в США

Когда президент Тайваня начала остановку в США по пути в Центральную Америку, Китай заявил, что внимательно следит за происходящим и будет "решительно защищать наш суверенитет и территориальную целостность".



Китай утверждает, что Тайвань является его собственной территорией, которая при необходимости будет поставлена под его контроль силой, и представляет самоуправляемую островную демократию с населением 23 миллиона человек как наиболее чувствительный вопрос в своих все более и более напряженных отношениях с США.



В четверг официальный представитель Министерства иностранных дел Мао Нин повторил яростные возражения Китая против любых встреч Цай Ин-вэнь с американскими официальными лицами.



"Китай решительно выступает против любой формы официального взаимодействия между США и Тайванем", - сказал Мао журналистам на ежедневном брифинге. "Китай будет продолжать внимательно следить за ситуацией и решительно защищать наш суверенитет и территориальную целостность".



Китай, в частности, предупредил, что встреча Цай и спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти, республиканца из Калифорнии, вызовет решительный, но неконкретный ответ.



Ни Цай, ни Маккарти официально не подтвердили встречу. На 5 апреля у Цай запланирован транзит в Лос-Анджелес.