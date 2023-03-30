Способы борьбы с морковной мухой, которую невозможно уничтожить путем поверхностных обработок

Потомство морковная муха откладывает поближе к любимым овощам, а "младенцы" сразу с удовольствием начинают их поедать.

Первое, что должен запомнит дачник в борьбе с вредителем, - это то, что садить морковь не нужно слишком близко друг от друга, так как прореживание создает сильный морковный запах, что привлекает мух.

Перед прореживанием или прополкой следует полить овощ специальным раствором. На 10 литров воды берется 1 столовая ложка молотого перца 1 чайная ложка жидкого мыла. Литром опрыскивать 1 кв м посадок моркови.

Морковную муху отпугивает также древесная зола и молотый перец в сухом виде. Их нужно перемешать и добавлять во время рыхления между рядами.

Посаженные рядом чеснок, помидоры и лук также помогут в борьбе с вредителем.

Не следует пренебрегать правилами севооборота при посадке моркови.