Оскар Писториус может выйти на свободу уже на этой неделе

Бывший олимпийский бегун Оскар Писториус подал прошение об условно-досрочном освобождении и, как ожидается, в пятницу примет участие в слушаниях, на которых будет принято решение о том, может ли он выйти из тюрьмы спустя 10 лет после убийства подруги Ривы Стинкамп, выстрелив в нее несколько раз через дверь туалета в своем доме.



Писториус, осужденный за убийство Стинкамп в День святого Валентина 2013 года, может покинуть исправительный центр Аттериджвилль в Претории в пятницу, если будет принято решение о его условно-досрочном освобождении, хотя Департамент исправительных учреждений заявил, что процесс может занять несколько дней, если его ходатайство будет удовлетворено.



Барри и Джун Стинкамп, родители Ривы, заявили, что они против освобождения Писториуса, и им разрешено выступить перед комиссией по условно-досрочному освобождению на слушаниях. Обращение родственников жертвы является одним из многочисленных факторов, принимаемых во внимание.



"Он убийца. Он должен оставаться в тюрьме", - сказал Барри Стинкамп в интервью британской газете Daily Mail, опубликованном в прошлом месяце в 10-ю годовщину убийства его дочери.



Департамент исправительных учреждений отказался сообщить подробности слушаний по делу Писториуса, заявив, что это "внутреннее дело", как и любое другое слушание по условно-досрочному освобождению.