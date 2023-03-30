Бывший олимпийский бегун Оскар Писториус подал прошение об условно-досрочном освобождении и, как ожидается, в пятницу примет участие в слушаниях, на которых будет принято решение о том, может ли он выйти из тюрьмы спустя 10 лет после убийства подруги Ривы Стинкамп, выстрелив в нее несколько раз через дверь туалета в своем доме.
Писториус, осужденный за убийство Стинкамп в День святого Валентина 2013 года, может покинуть исправительный центр Аттериджвилль в Претории в пятницу, если будет принято решение о его условно-досрочном освобождении, хотя Департамент исправительных учреждений заявил, что процесс может занять несколько дней, если его ходатайство будет удовлетворено.
Барри и Джун Стинкамп, родители Ривы, заявили, что они против освобождения Писториуса, и им разрешено выступить перед комиссией по условно-досрочному освобождению на слушаниях. Обращение родственников жертвы является одним из многочисленных факторов, принимаемых во внимание.
"Он убийца. Он должен оставаться в тюрьме", - сказал Барри Стинкамп в интервью британской газете Daily Mail, опубликованном в прошлом месяце в 10-ю годовщину убийства его дочери.
Департамент исправительных учреждений отказался сообщить подробности слушаний по делу Писториуса, заявив, что это "внутреннее дело", как и любое другое слушание по условно-досрочному освобождению.
Оскар Писториус может выйти на свободу уже на этой неделе
Бывший олимпийский бегун Оскар Писториус подал заявление на условно-досрочное освобождение и в пятницу примет участие в слушаниях, на которых будет решаться вопрос о его освобождении из тюрьмы спустя 10 лет после убийства подруги Ривы Стинкамп.
Бывший олимпийский бегун Оскар Писториус подал прошение об условно-досрочном освобождении и, как ожидается, в пятницу примет участие в слушаниях, на которых будет принято решение о том, может ли он выйти из тюрьмы спустя 10 лет после убийства подруги Ривы Стинкамп, выстрелив в нее несколько раз через дверь туалета в своем доме.
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