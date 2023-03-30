7 калифорнийских офицеров обвиняются в непреднамеренном убийстве человека

Эдвард Бронштейн, 38 лет, умер 31 марта 2020 года после того, как Калифорнийский дорожный патруль остановил его во время движения по 5-й автостраде в Бербанке по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии, сообщили прокуроры.



Он был взят под стражу и доставлен в отделение CHP в Альтадене, где офицеры попытались взять образец крови.

По словам прокуроров, шесть офицеров обвиняются в том, что они заставили Бронштейна лечь на землю в наручниках и прижали его к земле, надавив коленями на его ноги и шею, пока у него брали кровь.

Бронштейн неоднократно говорил офицерам, что не может дышать, а затем потерял сознание, когда забор крови продолжался, как показывают записи с камер наблюдения.



По словам прокуроров, офицеры пытались сделать искусственное дыхание более 13 минут после того, как Бронштейн потерял сознание, но отец пятерых детей был признан мертвым.