7 калифорнийских офицеров обвиняются в непреднамеренном убийстве человека

17:44 2023-03-30

Семь сотрудников Калифорнийского дорожного патруля были обвинены в непреднамеренном убийстве мужчины, который был остановлен на дороге в округе Лос-Анджелес и неоднократно говорил "Я не могу дышать", прежде чем потерял сознание.

Эдвард Бронштейн, 38 лет, умер 31 марта 2020 года после того, как Калифорнийский дорожный патруль остановил его во время движения по 5-й автостраде в Бербанке по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии, сообщили прокуроры.

Он был взят под стражу и доставлен в отделение CHP в Альтадене, где офицеры попытались взять образец крови.

По словам прокуроров, шесть офицеров обвиняются в том, что они заставили Бронштейна лечь на землю в наручниках и прижали его к земле, надавив коленями на его ноги и шею, пока у него брали кровь.

Бронштейн неоднократно говорил офицерам, что не может дышать, а затем потерял сознание, когда забор крови продолжался, как показывают записи с камер наблюдения.

По словам прокуроров, офицеры пытались сделать искусственное дыхание более 13 минут после того, как Бронштейн потерял сознание, но отец пятерых детей был признан мертвым.