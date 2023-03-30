По данным полиции, 12 человек погибли на месте, а еще двое скончались по дороге в больницу.
В автобусе находилось 30 человек, и число погибших может возрасти, сказал начальник полиции Рифт-Вэлли Том Одера.
Автобус направлялся в город Накуру из столицы Найроби, когда его водитель потерял управление, врезался во встречный автомобиль и скатился в кювет, сказал он.
Дорожные происшествия - обычное явление на дорогах Кении. Дорожная полиция в прошлом пресекала нарушения водителями скоростного режима и вождение в нетрезвом состоянии.
На прошлой неделе Национальное управление по транспорту и безопасности сообщило, что с января в дорожных авариях по всей стране погибли 974 человека. Управление проводит кампанию по безопасности дорожного движения, призывая автомобилистов проявлять осторожность, особенно в сезон дождей.
Университетский автобус разбился в Кении, погибли 14 человек
Четырнадцать человек, включая студентов, погибли после столкновения университетского автобуса с пассажирским автомобилем в Кении, к западу от столицы, в четверг.
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