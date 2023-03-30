Японские активисты и сторонники ЛГБТК в четверг провели в Токио инаугурационный саммит Pride 7, на котором они призвали правительства стран "Большой семерки" поощрять и укреплять поддержку и правовую защиту ЛГБТК и призвали правительство Японии принять антидискриминационный закон до проведения саммита G-7 в мае этого года.
Япония - единственная страна "Большой семерки", которая не признает однополые браки и не предоставляет других равных прав для ЛГБТК.
Участники саммита "Гордость 7" призвали G-7 защитить права ЛГБТК и запретить дискриминацию во всем обществе. По словам Канаэ Дои, японского директора Human Rights Watch и организатора P-7, группа по взаимодействию с "Прайд-7" завершит работу над формулировкой проекта коммюнике и представит его каждой стране "Большой семерки" к концу апреля.
Саммит ЛГБТК призывает Японию принять антидискриминационный закон
Японские активисты и сторонники ЛГБТК провели в Токио инаугурационный саммит "Гордость 7", на котором призвали правительства стран Группы семи содействовать и укреплять поддержку и правовую защиту ЛГБТК.
Японские активисты и сторонники ЛГБТК в четверг провели в Токио инаугурационный саммит Pride 7, на котором они призвали правительства стран "Большой семерки" поощрять и укреплять поддержку и правовую защиту ЛГБТК и призвали правительство Японии принять антидискриминационный закон до проведения саммита G-7 в мае этого года.
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