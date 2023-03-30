Саммит ЛГБТК призывает Японию принять антидискриминационный закон

17:53 2023-03-30

Японские активисты и сторонники ЛГБТК провели в Токио инаугурационный саммит "Гордость 7", на котором призвали правительства стран Группы семи содействовать и укреплять поддержку и правовую защиту ЛГБТК.

Японские активисты и сторонники ЛГБТК в четверг провели в Токио инаугурационный саммит Pride 7, на котором они призвали правительства стран "Большой семерки" поощрять и укреплять поддержку и правовую защиту ЛГБТК и призвали правительство Японии принять антидискриминационный закон до проведения саммита G-7 в мае этого года.

Япония - единственная страна "Большой семерки", которая не признает однополые браки и не предоставляет других равных прав для ЛГБТК.

Участники саммита "Гордость 7" призвали G-7 защитить права ЛГБТК и запретить дискриминацию во всем обществе. По словам Канаэ Дои, японского директора Human Rights Watch и организатора P-7, группа по взаимодействию с "Прайд-7" завершит работу над формулировкой проекта коммюнике и представит его каждой стране "Большой семерки" к концу апреля.