Саммит ЛГБТК призывает Японию принять антидискриминационный закон

Японские активисты и сторонники ЛГБТК в четверг провели в Токио инаугурационный саммит Pride 7, на котором они призвали правительства стран "Большой семерки" поощрять и укреплять поддержку и правовую защиту ЛГБТК и призвали правительство Японии принять антидискриминационный закон до проведения саммита G-7 в мае этого года.



Япония - единственная страна "Большой семерки", которая не признает однополые браки и не предоставляет других равных прав для ЛГБТК.



Участники саммита "Гордость 7" призвали G-7 защитить права ЛГБТК и запретить дискриминацию во всем обществе. По словам Канаэ Дои, японского директора Human Rights Watch и организатора P-7, группа по взаимодействию с "Прайд-7" завершит работу над формулировкой проекта коммюнике и представит его каждой стране "Большой семерки" к концу апреля.