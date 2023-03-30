Тринидад выиграл вердикт на 100 миллионов долларов в ключевом деле о коррупции

В конце среды суд присяжных в Майами присудил правительству более 100 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба.

Гражданское дело началось в 2004 году, когда правительство Тринидада подало в суд на бывшего министра финансов, различных бизнесменов и несколько компаний в таких странах, как Флорида, Панама и Португалия.



"Это победа для народа Т&Т", - сказал журналистам в Майами Фарис Аль-Рави, бывший генеральный прокурор Тринидада, который представлял правительство в этом деле.



В иске утверждалось, что ответчики участвовали в схеме, начатой в августе 1996 года, для незаконного получения консультационных и строительных контрактов по завышенным ценам с помощью взяток, подтасовок на торгах и отмывания денег, связанных с расширением международного аэропорта Пиарко в столице Тринидада Порт-оф-Спейне.