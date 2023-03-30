До 35 человек упали в колодец в храмовом комплексе в Индоре в центральном штате Мадхья-Прадеш, когда конструкция обрушилась, и были накрыты падающими обломками, сказал комиссар полиции Макранд Деоскар. По меньшей мере восемь человек погибли.
По всей видимости, конструкция обрушилась, потому что не выдержала веса большой толпы. Высшее выборное должностное лицо штата, Шиврадж Чаухан, распорядился провести расследование.
В местных новостях сообщалось, что руководство храма прекратило использовать колодец несколько лет назад и накрыло его конструкцией.
Очевидцы рассказали, что большая толпа верующих собралась в храме, чтобы совершить огненный ритуал и отпраздновать индуистский праздник.
Крышка колодца в индийском храме обрушилась, погибли 8 человек
Строение, построенное над старым храмовым колодцем в Индии, обрушилось во время молитвы большой толпы индуистских верующих на фестивале, в результате чего погибли по меньшей мере восемь человек.
До 35 человек упали в колодец в храмовом комплексе в Индоре в центральном штате Мадхья-Прадеш, когда конструкция обрушилась, и были накрыты падающими обломками, сказал комиссар полиции Макранд Деоскар. По меньшей мере восемь человек погибли.
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