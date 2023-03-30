Крышка колодца в индийском храме обрушилась, погибли 8 человек

До 35 человек упали в колодец в храмовом комплексе в Индоре в центральном штате Мадхья-Прадеш, когда конструкция обрушилась, и были накрыты падающими обломками, сказал комиссар полиции Макранд Деоскар. По меньшей мере восемь человек погибли.



По всей видимости, конструкция обрушилась, потому что не выдержала веса большой толпы. Высшее выборное должностное лицо штата, Шиврадж Чаухан, распорядился провести расследование.



В местных новостях сообщалось, что руководство храма прекратило использовать колодец несколько лет назад и накрыло его конструкцией.



Очевидцы рассказали, что большая толпа верующих собралась в храме, чтобы совершить огненный ритуал и отпраздновать индуистский праздник.