В четверг боевики в Пакистане совершили два нападения на полицию страны в нестабильной северо-западной провинции, убив четырех сотрудников и ранив шестерых, сообщили официальные лица. Пакистанский Талибан взял на себя ответственность за оба нападения.
В результате одного нападения, по словам полиции, придорожная бомба попала в автомобиль, перевозивший полицейских, убив четырех из них. Офицеры были подкреплением, прибывшим на место нападения на полицейский участок в Лакки Марват, городе в провинции Хайбер-Пахтунхва, граничащей с Афганистаном. В результате нападения на участок были ранены шесть полицейских.
Офицер местной полиции Ашфак Хан сообщил, что ведутся поиски нападавших. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф осудил нападение, заявив, что он опечален "мученической смертью" полицейских.
"Жертвы наших полицейских в войне с терроризмом незабываемы", - сказал он.
Пакистанские талибы заявили в своем заявлении, что один из убитых офицеров, Икбал Моманд, был убит, потому что он стоял за арестом и убийством некоторых их боевиков.
Пакистанские талибы напали на полицию, убив 4 человек в результате взрыва придорожной бомбы
Пакистанские власти сообщают, что боевики совершили два нападения на полицейских на нестабильном северо-западе страны, убив четырех полицейских и ранив шестерых.
В четверг боевики в Пакистане совершили два нападения на полицию страны в нестабильной северо-западной провинции, убив четырех сотрудников и ранив шестерых, сообщили официальные лица. Пакистанский Талибан взял на себя ответственность за оба нападения.
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