Мужчина получил 25 лет за убийство медсестры на дороге в Теннесси

В январе суд присяжных признал Деваунте Хилла виновным в убийстве 26-летней Кейтлин Кауфман. На суде Хилл признался в убийстве Кауфман 3 декабря 2020 года, когда она ехала в больницу St. Thomas West вскоре после 18:00.



Хилл показал, что он употреблял наркотики, когда сел в машину вместе с соответчиком Джеймсом Коуэном, чтобы поехать за подружкой Коуэна.

На шоссе Кауфман подрезал их, и "Коуэн ударил по тормозам, и это испугало меня", - свидетельствовал Хилл. "Я помню, как поднял пистолет и выстрелил, но в тот момент я не мог вспомнить, сколько выстрелов я сделал".



Согласно показаниям, Кауфман была убита одной пулей - одной из шести, выпущенных в нее.

Внедорожник Mazda CX-5 Кауфмана был обнаружен разбитым вдоль шоссе 440 около 9 часов вечера сотрудником Metro Parks, который решил, что это авария одного автомобиля. Он обнаружил машину, изрешеченную пулями, и мертвого Кауфмана внутри.