Компания Roku сократит 200 рабочих мест, что составит 6% персонала

17:59 2023-03-30

Компания Roku планирует уволить еще 200 работников, или 6% своего штата, всего через несколько месяцев после предыдущего раунда увольнений осенью, в результате которого было сокращено 200 рабочих мест.

Доходы компании выросли во время пандемии, когда клиенты, застрявшие в помещении, стали полагаться на домашние развлечения.

Однако возвращение потребительских привычек, более напоминающих жизнь до пандемии, стало проблемой для компании из Сан-Хосе, штат Калифорния.

Раунд увольнений, который компания назвала "планом реструктуризации", направлен на то, чтобы "снизить рост операционных расходов компании за год и определить приоритетность проектов, которые, по мнению компании, будут иметь более высокую отдачу от инвестиций", говорится в правительственном заявлении.