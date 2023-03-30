Доходы компании выросли во время пандемии, когда клиенты, застрявшие в помещении, стали полагаться на домашние развлечения.
Однако возвращение потребительских привычек, более напоминающих жизнь до пандемии, стало проблемой для компании из Сан-Хосе, штат Калифорния.
Раунд увольнений, который компания назвала "планом реструктуризации", направлен на то, чтобы "снизить рост операционных расходов компании за год и определить приоритетность проектов, которые, по мнению компании, будут иметь более высокую отдачу от инвестиций", говорится в правительственном заявлении.
Компания Roku сократит 200 рабочих мест, что составит 6% персонала
Компания Roku планирует уволить еще 200 работников, или 6% своего штата, всего через несколько месяцев после предыдущего раунда увольнений осенью, в результате которого было сокращено 200 рабочих мест.
Доходы компании выросли во время пандемии, когда клиенты, застрявшие в помещении, стали полагаться на домашние развлечения.
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Иван Ободов
Более 50 человек захвачены в Колумбии в ходе международной операции по борьбе с наркоторговлей
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