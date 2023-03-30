В Ла-Пасе около тридцати учителей, связанных с Конфедерацией работников городского образования Боливии (Cteub), проводят эту акцию с сегодняшнего дня в штаб-квартире этой организации и департаментской федерации Ла-Паса.
Учителя, приехавшие из разных регионов, расположились на матрасах на полу, чтобы провести голодовку и присоединиться к 48-часовой забастовке, объявленной на четверг и пятницу.
"Первая линия пикета создается здесь, в штаб-квартире правительства, с представительством 31 департаментской и региональной федерации (...) и параллельно на национальном уровне, в девяти департаментах, перед лицом бездействия Министерства образования", - сказал руководитель учительской организации Вильфредо Ажллахуанка.
Боливийские учителя начали голодовку, ожидая решения правительства
Во вторник учителя в городских районах Боливии начали бессрочную голодовку, чтобы потребовать от правительства Луиса Арсе ответить на их требования увеличить бюджет и изменить учебную программу после четырех недель протестов.
В Ла-Пасе около тридцати учителей, связанных с Конфедерацией работников городского образования Боливии (Cteub), проводят эту акцию с сегодняшнего дня в штаб-квартире этой организации и департаментской федерации Ла-Паса.
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