Боливийские учителя начали голодовку, ожидая решения правительства

В Ла-Пасе около тридцати учителей, связанных с Конфедерацией работников городского образования Боливии (Cteub), проводят эту акцию с сегодняшнего дня в штаб-квартире этой организации и департаментской федерации Ла-Паса.



Учителя, приехавшие из разных регионов, расположились на матрасах на полу, чтобы провести голодовку и присоединиться к 48-часовой забастовке, объявленной на четверг и пятницу.



"Первая линия пикета создается здесь, в штаб-квартире правительства, с представительством 31 департаментской и региональной федерации (...) и параллельно на национальном уровне, в девяти департаментах, перед лицом бездействия Министерства образования", - сказал руководитель учительской организации Вильфредо Ажллахуанка.