Исследование показало, что в Перу и Боливии самое плохое качество воздуха в Южной Америке

В докладе 2022 года "Lancet Countdown South America" о здоровье и климатическом кризисе загрязнение воздуха указывается как один из основных факторов риска ухудшения состояния окружающей среды.



Исследователи подчеркнули "непропорциональный" ущерб, который климатическая чрезвычайная ситуация наносит здоровью наиболее уязвимых групп населения региона, которые выделяют меньше всего парниковых газов и имеют наихудший доступ к системам здравоохранения.



Авторы исследования обвиняют загрязнение воздуха в преждевременной смерти почти 37 000 жителей Южной Америки в 2020 году, что на 1000 больше, чем в 2015 году, из-за его прямой связи с риском сердечных приступов, респираторных проблем и раковых заболеваний, среди прочих патологий.



Странами с самым высоким уровнем смертности, связанным с присутствием загрязнения воздуха (PM2.5), являются Чили и Перу - 230 и 176 смертей на миллион жителей, согласно исследованию Lancet Countdown South America.



Среди других проблем, рассмотренных исследователями, - увеличение количества тепловых волн и то, как они увеличили число смертей среди людей старше 65 лет с 2000 года, причем особенно пострадали Бразилия, Аргентина, Колумбия и Венесуэла.