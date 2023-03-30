Финансовый комитет Сената в среду указал на возможный рэкет, связанный с почти $100 млн на секретных офшорных счетах семьи американских налогоплательщиков, которые банк не раскрыл.
Комитет заявил, что обнаружил более 700 миллионов долларов, спрятанных в нарушение девятилетнего соглашения.
"Credit Suisse получил скидку на штрафы, наложенные на него в 2014 году за создание условий для уклонения от налогов, потому что его руководители тысячу раз клялись, что выйдут из бизнеса по обману Соединенных Штатов", - сказал председатель комитета Рон Уайден, демократ. "Это расследование показало, что Credit Suisse не сдержал этого обещания, и предстоящее приобретение банка не отменяет этого провала".
Сенат США заявил, что Credit Suisse помогает богачам уклоняться от налогов
Американские законодатели утверждают, что Credit Suisse продолжал свою практику, позволяя богатым американцам уклоняться от уплаты налогов.
Финансовый комитет Сената в среду указал на возможный рэкет, связанный с почти $100 млн на секретных офшорных счетах семьи американских налогоплательщиков, которые банк не раскрыл.
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19:08
Тарас Медведев
Великобритания разместит мигрантов на заброшенных военных объектах
Британское правительство объявило, что два заброшенных военных объекта будут использоваться для размещения мигрантов, и планирует сделать то же самое на кораблях в рамках своего арсенала для борьбы с нелегальной иммиграцией.
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18:12
Иван Ободов
Более 50 человек захвачены в Колумбии в ходе международной операции по борьбе с наркоторговлей
Власти Колумбии захватили 52 человека, связанных с международным наркотрафиком, в ходе мега-операции, которая длилась два месяца и была поддержана США, Францией, Испанией и другими странами, объявило в среду Министерство обороны.