Сенат США заявил, что Credit Suisse помогает богачам уклоняться от налогов

Финансовый комитет Сената в среду указал на возможный рэкет, связанный с почти $100 млн на секретных офшорных счетах семьи американских налогоплательщиков, которые банк не раскрыл.



Комитет заявил, что обнаружил более 700 миллионов долларов, спрятанных в нарушение девятилетнего соглашения.



"Credit Suisse получил скидку на штрафы, наложенные на него в 2014 году за создание условий для уклонения от налогов, потому что его руководители тысячу раз клялись, что выйдут из бизнеса по обману Соединенных Штатов", - сказал председатель комитета Рон Уайден, демократ. "Это расследование показало, что Credit Suisse не сдержал этого обещания, и предстоящее приобретение банка не отменяет этого провала".