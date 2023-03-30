Гигантская фрикаделька из мяса вымершего мамонта представлена в Нидерландах

Фрикаделька была создана австралийской компанией по производству культивированного мяса Vow, которая заявила, что это не первоапрельский розыгрыш, и сказала, что хочет, чтобы общественность больше обсуждала культивированное мясо, называя его более экологичной альтернативой настоящему мясу.



"Мы хотели создать что-то совершенно непохожее на то, что вы можете получить сейчас", - сказал основатель Vow Тим Ноаксмит агентству Reuters, добавив, что еще одной причиной выбора мамонта является то, что, по мнению ученых, вымирание этого животного было вызвано изменением климата.



Фрикаделька была сделана с использованием клеток овцы, в которые был вставлен уникальный ген мамонта под названием миоглобин.



"Когда речь идет о мясе, миоглобин отвечает за аромат, цвет и вкус", - объяснил Джеймс Райалл, главный научный сотрудник компании Vow.



Поскольку последовательность ДНК мамонта, полученная компанией Vow, имела некоторые пробелы, для ее дополнения была вставлена ДНК африканского слона.