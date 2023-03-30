Фрикаделька была создана австралийской компанией по производству культивированного мяса Vow, которая заявила, что это не первоапрельский розыгрыш, и сказала, что хочет, чтобы общественность больше обсуждала культивированное мясо, называя его более экологичной альтернативой настоящему мясу.
"Мы хотели создать что-то совершенно непохожее на то, что вы можете получить сейчас", - сказал основатель Vow Тим Ноаксмит агентству Reuters, добавив, что еще одной причиной выбора мамонта является то, что, по мнению ученых, вымирание этого животного было вызвано изменением климата.
Фрикаделька была сделана с использованием клеток овцы, в которые был вставлен уникальный ген мамонта под названием миоглобин.
"Когда речь идет о мясе, миоглобин отвечает за аромат, цвет и вкус", - объяснил Джеймс Райалл, главный научный сотрудник компании Vow.
Поскольку последовательность ДНК мамонта, полученная компанией Vow, имела некоторые пробелы, для ее дополнения была вставлена ДНК африканского слона.
Гигантская фрикаделька из мяса вымершего мамонта представлена в Нидерландах
Гигантская фрикаделька, сделанная из культивированного мяса с использованием ДНК вымершего мамонта, была представлена во вторник в Немо, научном музее в Нидерландах.
Фрикаделька была создана австралийской компанией по производству культивированного мяса Vow, которая заявила, что это не первоапрельский розыгрыш, и сказала, что хочет, чтобы общественность больше обсуждала культивированное мясо, называя его более экологичной альтернативой настоящему мясу.
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