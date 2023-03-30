Два человека убиты в результате нападения с ножом в исмаилитском центре в Лиссабоне

Полицейские застрелили нападавшего после того, как он отказался сложить оружие и подошел к ним с большим ножом. Он был арестован и доставлен в больницу. По данным полиции, нападение произошло незадолго до 11:00 по местному времени (1000 GMT).



Исмаилиты - это меньшинство в шиитском исламе, члены которого подвергаются нападениям экстремистских групп в таких странах, как Пакистан.



Премьер-министр Антониу Кошта заявил журналистам, что все указывает на то, что это был "изолированный акт", и добавил, что "преждевременно" давать какую-либо интерпретацию этому преступлению.



Две жертвы были португальскими гражданами, которые работали в центре, сообщил телеканал SIC со ссылкой на Назима Ахмеда, лидера общины исмаилитов в Португалии. Он также сказал, что нападавший был афганским беженцем.



Полиция не подтвердила национальность нападавшего, но газета Observador сообщила, что отец троих детей часто посещал центр для изучения португальского языка и сбора пожертвований на питание. Местные СМИ также сообщили, что женщина работала в центре по программе поддержки беженцев.