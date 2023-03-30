Группа из 28 долгосрочных наблюдателей отправилась из Асунсьона, столицы Парагвая, в 17 департаментов страны, сообщила заместитель главы МНВ ЕС португалка Тания Маркес.
Наблюдатели, пояснил Маркес, останутся в стране до 22 мая и будут присылать "регулярные отчеты" с места событий.
Заместитель главы МНВ ЕС пояснила, что наблюдатели проведут беседы с представителями различных политических партий, избирательных органов и гражданского общества.
Перед отъездом наблюдателей кратко поприветствовал глава МНВ ЕС, испанский евродепутат Габриэль Мато, который прибыл в южноамериканскую страну в четверг.
Миссия ЕС направляет группу наблюдателей за выборами в Парагвай
Миссия Европейского союза по наблюдению за выборами направила в четверг первую группу наблюдателей на всеобщие выборы в Парагвае 30 апреля, на которых будут избираться президент, вице-президент, члены Конгресса и других местных органов власти.
Группа из 28 долгосрочных наблюдателей отправилась из Асунсьона, столицы Парагвая, в 17 департаментов страны, сообщила заместитель главы МНВ ЕС португалка Тания Маркес.
-
-
19:08
Тарас Медведев
Великобритания разместит мигрантов на заброшенных военных объектах
Британское правительство объявило, что два заброшенных военных объекта будут использоваться для размещения мигрантов, и планирует сделать то же самое на кораблях в рамках своего арсенала для борьбы с нелегальной иммиграцией.
-
-
-
-
-
18:12
Иван Ободов
Более 50 человек захвачены в Колумбии в ходе международной операции по борьбе с наркоторговлей
Власти Колумбии захватили 52 человека, связанных с международным наркотрафиком, в ходе мега-операции, которая длилась два месяца и была поддержана США, Францией, Испанией и другими странами, объявило в среду Министерство обороны.