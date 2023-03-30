Миссия ЕС направляет группу наблюдателей за выборами в Парагвай

18:07 2023-03-30

Миссия Европейского союза по наблюдению за выборами направила в четверг первую группу наблюдателей на всеобщие выборы в Парагвае 30 апреля, на которых будут избираться президент, вице-президент, члены Конгресса и других местных органов власти.

Группа из 28 долгосрочных наблюдателей отправилась из Асунсьона, столицы Парагвая, в 17 департаментов страны, сообщила заместитель главы МНВ ЕС португалка Тания Маркес.

Наблюдатели, пояснил Маркес, останутся в стране до 22 мая и будут присылать "регулярные отчеты" с места событий.

Заместитель главы МНВ ЕС пояснила, что наблюдатели проведут беседы с представителями различных политических партий, избирательных органов и гражданского общества.

Перед отъездом наблюдателей кратко поприветствовал глава МНВ ЕС, испанский евродепутат Габриэль Мато, который прибыл в южноамериканскую страну в четверг.