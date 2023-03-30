Миссия ЕС направляет группу наблюдателей за выборами в Парагвай

Группа из 28 долгосрочных наблюдателей отправилась из Асунсьона, столицы Парагвая, в 17 департаментов страны, сообщила заместитель главы МНВ ЕС португалка Тания Маркес.



Наблюдатели, пояснил Маркес, останутся в стране до 22 мая и будут присылать "регулярные отчеты" с места событий.



Заместитель главы МНВ ЕС пояснила, что наблюдатели проведут беседы с представителями различных политических партий, избирательных органов и гражданского общества.



Перед отъездом наблюдателей кратко поприветствовал глава МНВ ЕС, испанский евродепутат Габриэль Мато, который прибыл в южноамериканскую страну в четверг.