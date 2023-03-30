Бывший президент PDVSA обвиняет Мадуро в коррупции в Венесуэле

В онлайн-интервью венскому агентству EFE Рамирес упомянул о коррупционной схеме, которая недавно стала достоянием гласности и по которой были арестованы 25 человек, включая 14 государственных служащих и 11 бизнесменов.



"Мадуро несет ответственность, потому что дело не в чиновниках, которые уклонялись от существующего контроля, а в том, что правительство само устранило все существовавшие механизмы контроля", - говорит он.



Арестованные "являются козлами отпущения, головы не хватает", - добавляет Рамирес, который был министром нефти Венесуэлы в течение 12 лет во время правления покойного Уго Чавеса (1999-2013).



По его словам, факты нынешнего скандала вокруг государственной компании Petróleos de Venezuela (PDVSA), который расследует прокуратура, выходят на свет под контролем правительства.



Это не борьба с коррупцией и не судебное разбирательство, а "сведение счетов на самом верху "мадуризма", - говорит 59-летний инженер.