В онлайн-интервью венскому агентству EFE Рамирес упомянул о коррупционной схеме, которая недавно стала достоянием гласности и по которой были арестованы 25 человек, включая 14 государственных служащих и 11 бизнесменов.
"Мадуро несет ответственность, потому что дело не в чиновниках, которые уклонялись от существующего контроля, а в том, что правительство само устранило все существовавшие механизмы контроля", - говорит он.
Арестованные "являются козлами отпущения, головы не хватает", - добавляет Рамирес, который был министром нефти Венесуэлы в течение 12 лет во время правления покойного Уго Чавеса (1999-2013).
По его словам, факты нынешнего скандала вокруг государственной компании Petróleos de Venezuela (PDVSA), который расследует прокуратура, выходят на свет под контролем правительства.
Это не борьба с коррупцией и не судебное разбирательство, а "сведение счетов на самом верху "мадуризма", - говорит 59-летний инженер.
Бывший президент PDVSA обвиняет Мадуро в коррупции в Венесуэле
Рафаэль Рамирес утверждает, что в Венесуэле нет борьбы с коррупцией, а есть "борьба между олигархами", которые "грабят страну" с одобрения правительства президента страны Николаса Мадуро, которого он обвиняет в "беспрецедентном" уровне.
В онлайн-интервью венскому агентству EFE Рамирес упомянул о коррупционной схеме, которая недавно стала достоянием гласности и по которой были арестованы 25 человек, включая 14 государственных служащих и 11 бизнесменов.
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