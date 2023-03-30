"Эта цифра представляет собой увеличение на 0,9 процентных пункта за двенадцать месяцев, учитывая, что рост рабочей силы (4,0 %) был больше, чем рост занятых (3 %)", - говорится в заявлении института.
По данным INE, число безработных увеличилось на 16 %, на что повлияли безработные (16,8 %) и те, кто ищет работу впервые (9,8 %).
Аналогичным образом, показатели участия и занятости продолжали расти и составили 60,9 % и 55,8 %, соответственно.
"По сравнению с аналогичным кварталом 2021 и 2022 годов уровень участия выше, но ниже по сравнению с 2020 годом (до пандемии)", - отмечает агентство.
Вклад в этот рост внесли такие сектора, как размещение и питание (12,6 %), медицинская деятельность (7,6 %) и сельское хозяйство и рыболовство (6,0 %). Положительное влияние оказали все профессиональные категории; наибольший вклад внесли официальные наемные работники (3,1 %) и самозанятые (2,6 %).
Безработица в Чили выросла до 8,4%, четвертый рост за двенадцать месяцев
Безработица в Чили достигла 8,4 % в скользящем квартале с декабря 2022 года по февраль 2023 года, что является четвертым ежегодным увеличением после непрерывного снижения с февраля по апрель 2021 года, сообщил в четверг Национальный институт статистики.
"Эта цифра представляет собой увеличение на 0,9 процентных пункта за двенадцать месяцев, учитывая, что рост рабочей силы (4,0 %) был больше, чем рост занятых (3 %)", - говорится в заявлении института.
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19:08
Тарас Медведев
Великобритания разместит мигрантов на заброшенных военных объектах
Британское правительство объявило, что два заброшенных военных объекта будут использоваться для размещения мигрантов, и планирует сделать то же самое на кораблях в рамках своего арсенала для борьбы с нелегальной иммиграцией.
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18:12
Иван Ободов
Более 50 человек захвачены в Колумбии в ходе международной операции по борьбе с наркоторговлей
Власти Колумбии захватили 52 человека, связанных с международным наркотрафиком, в ходе мега-операции, которая длилась два месяца и была поддержана США, Францией, Испанией и другими странами, объявило в среду Министерство обороны.