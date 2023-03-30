Франция объявляет о плане экономии воды из-за все более частых засух

"У нас есть возобновляемый водный ресурс, который резко сократился", - сказал Макрон во время презентации плана в Савин-ле-Лак (юго-восток), где он подчеркнул, что "засухи становятся все более частыми", а 80% грунтовых вод имеют "низкий или очень низкий уровень".



Франция пережила особенно сухую зиму с рекордными 32 днями без дождя, что не позволило пополнить запасы грунтовых вод.



"Изменение климата лишит нас 30-40% воды, имеющейся в нашей стране, к 2050 году", - предупредил он.



Объявленный план направлен на 10% экономию к 2030 году "во всех секторах", будь то "энергетика, промышленность, туризм, отдых, сельское хозяйство", а также на содействие созданию приложения для консультирования по вопросам потребления в режиме реального времени и его сокращения.



Вторая по величине экономика Европейского союза ежегодно забирает в среднем 33 млрд. кубометров воды из почти 208 млрд. кубометров, имеющихся в реках, озерах и грунтовых водах, 85% которых, по данным правительства, возвращается в водную среду.