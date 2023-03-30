"У нас есть возобновляемый водный ресурс, который резко сократился", - сказал Макрон во время презентации плана в Савин-ле-Лак (юго-восток), где он подчеркнул, что "засухи становятся все более частыми", а 80% грунтовых вод имеют "низкий или очень низкий уровень".
Франция пережила особенно сухую зиму с рекордными 32 днями без дождя, что не позволило пополнить запасы грунтовых вод.
"Изменение климата лишит нас 30-40% воды, имеющейся в нашей стране, к 2050 году", - предупредил он.
Объявленный план направлен на 10% экономию к 2030 году "во всех секторах", будь то "энергетика, промышленность, туризм, отдых, сельское хозяйство", а также на содействие созданию приложения для консультирования по вопросам потребления в режиме реального времени и его сокращения.
Вторая по величине экономика Европейского союза ежегодно забирает в среднем 33 млрд. кубометров воды из почти 208 млрд. кубометров, имеющихся в реках, озерах и грунтовых водах, 85% которых, по данным правительства, возвращается в водную среду.
Франция объявляет о плане экономии воды из-за все более частых засух
Франция запустит общий план экономии воды "на лето" в условиях "все более частых засух", включая адаптацию атомных электростанций к изменению климата, объявил в четверг президент Эммануэль Макрон.
"У нас есть возобновляемый водный ресурс, который резко сократился", - сказал Макрон во время презентации плана в Савин-ле-Лак (юго-восток), где он подчеркнул, что "засухи становятся все более частыми", а 80% грунтовых вод имеют "низкий или очень низкий уровень".
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19:08
Тарас Медведев
Великобритания разместит мигрантов на заброшенных военных объектах
Британское правительство объявило, что два заброшенных военных объекта будут использоваться для размещения мигрантов, и планирует сделать то же самое на кораблях в рамках своего арсенала для борьбы с нелегальной иммиграцией.
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18:12
Иван Ободов
Более 50 человек захвачены в Колумбии в ходе международной операции по борьбе с наркоторговлей
Власти Колумбии захватили 52 человека, связанных с международным наркотрафиком, в ходе мега-операции, которая длилась два месяца и была поддержана США, Францией, Испанией и другими странами, объявило в среду Министерство обороны.