Президент ОАЭ назначил старшего сына наследным принцем Абу-Даби

18:10 2023-03-30

Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян назначил своего старшего сына - шейха Халеда бин Мохаммеда бин Заида - наследным принцем Абу-Даби, сделав его будущим лидером нефтяной федерации.

В рамках перестановок, объявленных в среду вечером государственными СМИ, брат президента, шейх Мансур бин Заид Аль Нахайян, владелец британского футбольного клуба "Манчестер Сити", был назначен вице-президентом государства Персидского залива.

Он будет работать совместно с правителем Дубая и премьер-министром федерации шейхом Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом.

Правитель Абу-Даби, столицы и эмирата с крупнейшими запасами нефти в федерации, традиционно является главой федерального государства, основанного в 1971 году.

В результате новый кронпринц, 41-летний шейх Халед бин Мохаммед бин Заед, станет следующим президентом Эмиратов.

Нынешний лидер Мохаммед бин Зайед, которого часто называют "МБЗ", стал президентом Эмиратов и главой Абу-Даби после смерти своего сводного брата шейха Халифы в мае 2022 года.