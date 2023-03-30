Президент ОАЭ назначил старшего сына наследным принцем Абу-Даби

В рамках перестановок, объявленных в среду вечером государственными СМИ, брат президента, шейх Мансур бин Заид Аль Нахайян, владелец британского футбольного клуба "Манчестер Сити", был назначен вице-президентом государства Персидского залива.



Он будет работать совместно с правителем Дубая и премьер-министром федерации шейхом Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом.



Правитель Абу-Даби, столицы и эмирата с крупнейшими запасами нефти в федерации, традиционно является главой федерального государства, основанного в 1971 году.



В результате новый кронпринц, 41-летний шейх Халед бин Мохаммед бин Заед, станет следующим президентом Эмиратов.



Нынешний лидер Мохаммед бин Зайед, которого часто называют "МБЗ", стал президентом Эмиратов и главой Абу-Даби после смерти своего сводного брата шейха Халифы в мае 2022 года.