В рамках перестановок, объявленных в среду вечером государственными СМИ, брат президента, шейх Мансур бин Заид Аль Нахайян, владелец британского футбольного клуба "Манчестер Сити", был назначен вице-президентом государства Персидского залива.
Он будет работать совместно с правителем Дубая и премьер-министром федерации шейхом Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом.
Правитель Абу-Даби, столицы и эмирата с крупнейшими запасами нефти в федерации, традиционно является главой федерального государства, основанного в 1971 году.
В результате новый кронпринц, 41-летний шейх Халед бин Мохаммед бин Заед, станет следующим президентом Эмиратов.
Нынешний лидер Мохаммед бин Зайед, которого часто называют "МБЗ", стал президентом Эмиратов и главой Абу-Даби после смерти своего сводного брата шейха Халифы в мае 2022 года.
Президент ОАЭ назначил старшего сына наследным принцем Абу-Даби
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В рамках перестановок, объявленных в среду вечером государственными СМИ, брат президента, шейх Мансур бин Заид Аль Нахайян, владелец британского футбольного клуба "Манчестер Сити", был назначен вице-президентом государства Персидского залива.
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