По данным Министерства иностранных дел Перу, отношения между Колумбией и Перу были заморожены после заявлений президента Густаво Петро о ситуации с бывшим президентом Педро Кастильо.
На этом основании МИД Перу принял решение отозвать своего посла в Колумбии.
Феликс Денегри Боза занимал должность посла Перу в Колумбии и добился прогресса в восстановлении отношений и укреплении некоторых торговых соглашений.
По этому случаю правительство Дианы Болуарте объявило, что перуанский посол в Колумбии должен вернуться из-за "неоднократного вмешательства и оскорбительных выражений" со стороны президента Густаво Петро.
В заявлении, опубликованном El Comercio, Министерство иностранных дел Перу, похоже, занимает резкую позицию в отношении недавних отношений между двумя странами.
Правительство Болуарте отзывает на неопределенный срок посла Перу в Колумбии
Перуанское правительство объявило о новых мерах, которые приостанавливают будущее двунациональных отношений, приняв новое решение относительно перуанского посла в Колумбии.
По данным Министерства иностранных дел Перу, отношения между Колумбией и Перу были заморожены после заявлений президента Густаво Петро о ситуации с бывшим президентом Педро Кастильо.
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19:08
Тарас Медведев
Великобритания разместит мигрантов на заброшенных военных объектах
Британское правительство объявило, что два заброшенных военных объекта будут использоваться для размещения мигрантов, и планирует сделать то же самое на кораблях в рамках своего арсенала для борьбы с нелегальной иммиграцией.
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18:12
Иван Ободов
Более 50 человек захвачены в Колумбии в ходе международной операции по борьбе с наркоторговлей
Власти Колумбии захватили 52 человека, связанных с международным наркотрафиком, в ходе мега-операции, которая длилась два месяца и была поддержана США, Францией, Испанией и другими странами, объявило в среду Министерство обороны.