Правительство Болуарте отзывает на неопределенный срок посла Перу в Колумбии

18:11 2023-03-30

Перуанское правительство объявило о новых мерах, которые приостанавливают будущее двунациональных отношений, приняв новое решение относительно перуанского посла в Колумбии.

По данным Министерства иностранных дел Перу, отношения между Колумбией и Перу были заморожены после заявлений президента Густаво Петро о ситуации с бывшим президентом Педро Кастильо.

На этом основании МИД Перу принял решение отозвать своего посла в Колумбии.

Феликс Денегри Боза занимал должность посла Перу в Колумбии и добился прогресса в восстановлении отношений и укреплении некоторых торговых соглашений.

По этому случаю правительство Дианы Болуарте объявило, что перуанский посол в Колумбии должен вернуться из-за "неоднократного вмешательства и оскорбительных выражений" со стороны президента Густаво Петро.

В заявлении, опубликованном El Comercio, Министерство иностранных дел Перу, похоже, занимает резкую позицию в отношении недавних отношений между двумя странами.