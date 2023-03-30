Правительство Болуарте отзывает на неопределенный срок посла Перу в Колумбии

По данным Министерства иностранных дел Перу, отношения между Колумбией и Перу были заморожены после заявлений президента Густаво Петро о ситуации с бывшим президентом Педро Кастильо.



На этом основании МИД Перу принял решение отозвать своего посла в Колумбии.



Феликс Денегри Боза занимал должность посла Перу в Колумбии и добился прогресса в восстановлении отношений и укреплении некоторых торговых соглашений.



По этому случаю правительство Дианы Болуарте объявило, что перуанский посол в Колумбии должен вернуться из-за "неоднократного вмешательства и оскорбительных выражений" со стороны президента Густаво Петро.



В заявлении, опубликованном El Comercio, Министерство иностранных дел Перу, похоже, занимает резкую позицию в отношении недавних отношений между двумя странами.