Среди арестованных 34 человека имеют "действительные ордера на экстрадицию", сказал глава министерства Иван Веласкес.
Два года расследования привели к появлению подозреваемых и "изъятию четырех тонн кокаина стоимостью 134 миллиона долларов", добавил он.
Согласно результатам расследования, арестованные "были связаны с международными мексиканскими организациями, такими как картель Синалоа, Халиско Нуэва Генерасьон, Зетас и европейскими организациями, такими как клан Девеса", - говорится в бюллетене министерства.
Их щупальца в Колумбии протянулись к Клану дель Гольфо, крупнейшей наркобанде страны; диссидентам ФАРК, которые вышли из мирного соглашения 2016 года; и членам банд, занимающимся микроторговлей".
Среди схваченных - гражданин Словакии Михал Пис, обвиняемый в торговле метамфетамином в своей стране, Чехии и Германии.
Более 50 человек захвачены в Колумбии в ходе международной операции по борьбе с наркоторговлей
Власти Колумбии захватили 52 человека, связанных с международным наркотрафиком, в ходе мега-операции, которая длилась два месяца и была поддержана США, Францией, Испанией и другими странами, объявило в среду Министерство обороны.
Среди арестованных 34 человека имеют "действительные ордера на экстрадицию", сказал глава министерства Иван Веласкес.
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19:08
Тарас Медведев
Великобритания разместит мигрантов на заброшенных военных объектах
Британское правительство объявило, что два заброшенных военных объекта будут использоваться для размещения мигрантов, и планирует сделать то же самое на кораблях в рамках своего арсенала для борьбы с нелегальной иммиграцией.
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