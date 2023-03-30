Более 50 человек захвачены в Колумбии в ходе международной операции по борьбе с наркоторговлей

Среди арестованных 34 человека имеют "действительные ордера на экстрадицию", сказал глава министерства Иван Веласкес.



Два года расследования привели к появлению подозреваемых и "изъятию четырех тонн кокаина стоимостью 134 миллиона долларов", добавил он.



Согласно результатам расследования, арестованные "были связаны с международными мексиканскими организациями, такими как картель Синалоа, Халиско Нуэва Генерасьон, Зетас и европейскими организациями, такими как клан Девеса", - говорится в бюллетене министерства.



Их щупальца в Колумбии протянулись к Клану дель Гольфо, крупнейшей наркобанде страны; диссидентам ФАРК, которые вышли из мирного соглашения 2016 года; и членам банд, занимающимся микроторговлей".



Среди схваченных - гражданин Словакии Михал Пис, обвиняемый в торговле метамфетамином в своей стране, Чехии и Германии.